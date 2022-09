Assistent-bondscoach Guus Hiddink ziet Australië van Nieuw-Zeeland winnen: ‘We hadden er meer moeten maken’

De rentree van Guus Hiddink bij Australië is vanmiddag succesvol verlopen. Met de voormalige bondscoach als assistent van Graham Arnold werd Nieuw-Zeeland in Brisbane met 1-0 aan de kant gezet. De oefenwedstrijd was de laatste interland van de Socceroos op eigen bodem voor het WK in Qatar.

Awer Mabil tekende na een prima individuele actie voor het enige doelpunt van de wedstrijd. Dat was volgens Hiddink nog wel een verbeterpunten. ,,We hadden er nog wel één of twee moeten maken", aldus de man die in 2006 Australië naar het WK leidde. ,,Ook al is het maar een oefenwedstrijd, het is wel belangrijk voor het vertrouwen dat je wint. En Nieuw-Zeeland is geen slechte tegenstander.”

De ‘Socceroos’ deden onder leiding van Hiddink in 2006 voor het eerst in 32 jaar mee aan de mondiale eindronde en bereikten zelfs de achtste finales, waarin ze het moesten afleggen tegen de latere wereldkampioen Italië. Arnold, oud-speler van onder meer Roda JC en NAC Breda, was destijds assistent van Hiddink.

Arnold had Hiddink nu gevraagd naar Australië te komen en die had daar wel oren naar. De Varssevelder was in beginsel eenmalig assistent. De Australiërs zitten op het WK in een groep met Frankrijk, Denemarken en Tunesië.

