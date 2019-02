Assen nog niet uit beeld voor Grand Prix: ‘We spreken snel weer met de Formule 1'

,,We hebben over enkele weken weer een gesprek met het management van de Formule 1 in Londen. We willen er klaar voor zijn als het Zandvoort niet lukt de financiën op tijd rond te krijgen.”



Vaessen reageert daarmee op het bericht dat RTL Nieuws dinsdag naar buiten bracht. Uit een vertrouwelijke brief zou blijken dat Zandvoort tot en met 31 maart de tijd krijgt om de benodigde miljoenen voor de organisatie van een grand prix te vergaren. Lukt dat niet, dan gaat de Formule 1 in gesprek met locaties buiten Nederland en zou dus ook Assen afvallen. ,,Er staat in die brief helemaal niet dat wij niet meer meedoen. Het is bekend dat Zandvoort vanwege zijn geschiedenis de eerste keus is, maar als het daar niet lukt, is Assen het alternatief. Dat is niet veranderd, het management de Formule 1 is daarin open naar ons'', aldus Vaessen.