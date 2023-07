Aspinall, Cullen, Clayton en Humphries strijden om titel op World Matchplay in Blackpool

In de Winter Gardens in Blackpool rekende Nathan Aspinall donderdagavond in de kwartfinales af met Chris Dobey (16-12) en won Joe Cullen met 16-11 van Daryl Gurney.



Vrijdagavond werden de laatste kwartfinales gespeeld. Luke Humphries won met 16-13 van Damon Heta, nadat Jonny Clayton al met 16-12 te sterk was geweest voor Ryan Searle.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Dartskalender 2023

Bekijk hier de complete dartskalender voor dit jaar.

Searle schakelde in de eerste ronde Raymond van Barneveld uit, terwijl Humphries in ronde twee te sterk was voor Dirk van Duijvenbode. Ook Michael van Gerwen en Danny Noppert strandden vroegtijdig. Van Gerwen schreef het toernooi vorig jaar op zijn naam, na eerdere titels in 2015 en 2016.



De halve finales van de 30ste editie van de World Matchplay staan zaterdag op het programma. Zondag is de finale in de Winter Gardens in Blackpool, waar wordt gestreden om de Phil Taylor Trophy. De naamdrager van de trofee won het toernooi liefst zestien keer.

Bekijk hier de beslissende pijlen van Aspinall en Cullen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Uitslagen World Matchplay

Donderdag 20 juli, kwartfinales (best of 31 legs)

Joe Cullen - Daryl Gurney 16-11

Chris Dobey - Nathan Aspinall 12-16



Vrijdag 21 juli, kwartfinales (best of 31 legs)

Damon Heta - Luke Humphries 13-16

Ryan Searle - Jonny Clayton 12-16

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier al onze dartsvideo's