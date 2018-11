Ashton en Dobromyslova eerste vrouwen op WK darts bij PDC

De 48-jarige Ashton is viervoudig wereldkampioen bij de vrouwen op Lakeside en werd dan ook als grote favoriet gezien bij het kwalificatietoernooi voor speelsters uit het Verenigd Koninkrijk en Ierland. Deze favorietenrol maakte ze meer dan waar, ze verloor slechts vijf legs in alle zeven wedstrijden samen. Dobromyslova, ook drie keer winnares op Lakeside, won vorige week het toernooi voor speelsters uit de rest van de wereld.



De 32 hoogstgeplaatste spelers stromen pas in de tweede ronde in, wat het onmogelijk maakt dat een van de vrouwen bijvoorbeeld Michael van Gerwen loot in de openingsronde. Wel kunnen ze morgen tijdens de loting, die om 18.00 uur verricht wordt, gekoppeld worden aan een van de zes andere Nederlanders: Danny Noppert, Jeffrey de Zwaan, Jan Dekker, Ron Meulenkamp, Vincent van der Voort of Jeffrey de Graaf.