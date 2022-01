Ashleigh Barty komt op stoom in aanloop naar Australian Open

Griekspoor niet tegen Nadal door voetblessu­re: ‘Dit zijn de wedstrij­den waar je het voor doet’

Tallon Griekspoor heeft zich vanwege een voetblessure afgemeld voor het duel met de als eerste geplaatste Rafael Nadal in de kwartfinales van het ATP-toernooi in Melbourne. ,,Dit zijn de wedstrijden waar je het voor doet. Helaas moet ik me afmelden met een voetblessure”, meldt de 25-jarige Nederlander op Twitter. ,,Ik doe er alles aan om over tien dagen fit te zijn voor de Australian Open.”

7:06