Ashleigh Barty en Danielle Collins soeverein naar finale bij Australian Open

De Gegenpres­sing Podcast | Terugkeer supporters grootste zege voor NAC, doelpunten­droog­te en groeten vanaf de piste

In De Gegenpressing Podcast bespreken clubwatchers Yadran Blanco, Dennis Kas en Joost Blaauwhof het laatste nieuws rondom NAC. In S2A25 geniet tweederde van het vaste trio van een vakantie, maar the show must go on, want NAC heeft niet één, maar twee wedstrijden gespeeld afgelopen week.

24 januari