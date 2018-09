Asensio bezorgt Real nipte thuiszege op Espanyol

Wereldruiterspelen Nederland­se menners op koers voor medailles

22:55 De Nederlandse vierspanmenners liggen bij de Wereldruiterspelen in Tryon op koers voor een medaille. Oranje staat na het tweede onderdeel, de marathon, op de derde plaats in het landenklassement. Koos de Ronde schreef de marathon op zijn naam en nestelde zich daardoor in het individuele klassement op de vierde plek, met een medaille binnen handbereik.