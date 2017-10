Asamoah Gyan bezit vanaf nu zijn eigen luchtvaartmaatschappij

De Bruin is voorzitter én selectiespeler van Tempo: 'Op de training moeten ze me afstoppen'

13:49 Bij MHC Tempo in Bergen op Zoom is niet alleen de financiële huishouding gezond, ook haar voorzitter blaakt nog van fysieke fitheid. Mike de Bruin is inmiddels 57 jaar oud, maar staat nog steeds zijn mannetje als voorstopper bij de Heren 1 in de derde klasse B.