AS Roma-voorzitter Pallotta geschorst voor poulefase Champions League

Pallotta is sinds 27 augustus 2012 voorzitter van AS Roma, dat afgelopen seizoen derde werd in de Serie A. Vorig seizoen reikte AS Roma na de verrassende uitschakeling van FC Barcelona tot de halve finale van de Champions League, maar daarin was Liverpool over twee duels te sterk. Bij AS Roma staan met Kevin Strootman, Rick Karsdorp en Justin Kluivert drie Nederlanders onder contract.