AS Roma presteert 'onmogelijke' en schakelt Barcelona uit

Door Mikos Gouka



AS Roma, dat was toch duidelijk een maatje te klein voor Barcelona? En de ploeg zou na de 4-1 nederlaag in Camp Nou toch het vizier alweer nadrukkelijk richten op de derby tegen Lazio, komend weekeinde? Zeker nu de stadgenoot boven AS Roma op de ranglijst is gekomen.



Maat niets was minder waar, vanavond in een kolkend Estadio Olimpico in Rome. AS Roma had na een uur al twee treffers via Edin Dzeko en een rake strafschop van Daniele de Rossi. En Barcelona, in de Spaanse competitie onaantastbaar, mocht de handen dichtknijpen toen doelman Marc André Ter Stegen een kwartier voor tijd een poging van Stephan El Shaarawy onschadelijk maakte.



Het was uitstel van executie echter in Rome. Want tien minuten voor tijd kopte de Griek Kostas Manolas toch de 3-0 binnen. De Romeinen op de tribune ontploften van vreugde en de spelers van AS Roma vierden groot feest. Trainer Eusebio Di Francesco stuurde zijn spelers terug het veld in om te voorkomen dat de enorme feestvreugde van korte duur zou zijn.

Barcelona had nog tien minuten, maar de Catalanen waren de weg volledig kwijt. Hoe had het in vredesnaam zover kunnen komen dat een 4-1 voorsprong kon worden verspeeld tegen een subtopper in Europa? Ernesto Valverde hoopte nog op een scenario dat zich onlangs voltrok in de uitwedstrijd tegen Sevilla. Toen poetste Barca vlak voor tijd een 2-0 achterstand weg na een avond weg te zijn gespeeld.



Maar AS Roma maakte de fout die Sevilla maakte dus niet. Met Kevin Strootman als één van de steunpilaren op het Italiaanse middenveld werd geknokt voor het ticket voor de halve finale. Geconcentreerd en met passie. Opeens gloort er weer een kans om de pijn van 1984 uit te wissen. Toen verloor AS Roma de finale van de Europa Cup I tegen Liverpool na het nemen van strafschoppen.



Dat AS Roma de finale haalt, is uiteraard allesbehalve zeker. Maar de ploeg die Barcelona zo te kijk kon zetten als vanavond gebeurde, is waarschijnlijk tot alles in staat. Hoe de 26-jarige Griek Manolas vanavond in de slotfase de voorsprong over de streep wenste te trekken, dat was indrukwekkend.



Trainer Ernesto Valverde boog na afloop het hoofd. De trainer die dit seizoen begon bij Barca verloor in La Liga niet eenmaal. Maar in Europa was dat vanavond dus helemaal niets waard. De uitschakeling deed veel pijn, bleek na het laatste fluitsignaal. Sterspeler Lionel Messi liep foeterend het veld af, zijn maatje Luis Suarez was witheet. Maar Barcelona had het vanavond volledig aan zichzelf te danken. Zo simpel als het vorige week was om de Braziliaanse keeper Allison Becker te passeren, zo lastig bleek dat vanavond in de slotfase. De keeper van de Braziliaanse ploeg is een geweldige keeper. Maar het niet zijn avond, het was de avond van Rome. Een avond waar niemand daar rekening mee had gehouden. En een avond die met luid gezang werd afgesloten. AS Roma zorgde voor de grootste verrassing in het huidige Champions League seizoen.