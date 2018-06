AS Roma meldt zich bij Ajax, Arsenal aast op Bergwijn

Ook Club Brugge wil Dimata

VfL Wolfsburg gooit in het nieuwe seizoen over een andere boeg en wil spelers lozen. De Belgische jeugdinternational Landry Dimata (20) is één van hen. Volgens Het Laatste Nieuws heeft niet alleen Anderlecht interesse in de aanvaller, maar wil ook Club Brugge de oud-speler van Standard Luik en KV Oostende terughalen naar België. Dimata kwam bij Wolfsburg in 21 duels in de Bundesliga niet tot scoren.