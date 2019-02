AS Roma kan nieuw stadion gaan bouwen

,,Het Stadio Della Roma gaat gebouwd worden'', verscheen op het twitterkanaal van het nieuwe onderkomen van AS Roma. Burgemeester Virginia Raggi van Rome sprak van ,,goed nieuws voor de stad''. Onduidelijk is nog wanneer AS Roma kan verhuizen.



De club van Rick Karsdorp en Justin Kluivert deelt nu het oude Stadio Olimpico met stadgenoot Lazio. De nieuwe thuishaven verrijst in de wijk Tor di Valle, op de oever van de Tiber, en gaat plaats bieden aan ruim 50.000 toeschouwers. Rond het stadion worden grote winkels en restaurants gebouwd. Het totale project kost een slordige 2 miljard euro, waarvan zo'n 400 miljoen euro is gereserveerd voor de voetbalarena.