AS Roma in beker onderuit tegen Torino

LIVE: Chinees, tovenaar en voormalig boomchirurg op het podium

20:04 Op dag 7 van het WK darts komen vandaag geen Nederlanders in actie. Wel een Chinees, een tovenaar met sik en een voormalig boomchirurg. Mis hier niets! Eerste ronde (best of 5 sets, voorronde best of 3) LIVE: , voorronde: Zong (Chi)- B. Smith (NZl) 0-0 in legs (0-0 in sets) 21.00 uur: M. Smith (Eng, 13) - Lennon (Ier) 22.00 uur: Whitlock (Aus, 10) - Schindler (Dui) 23.00 uur: Pipe (Eng, 27) - Zong (Chi)/B. Smith (BZl)