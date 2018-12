AS Roma en Internazionale schieten weinig op met gelijkspel

Internazionale kwam na 37 minuten op voorsprong door een goal van de Senegalese aanvaller Keita Baldé, die knap afrondde na een voorzet van rechtsback Danilo d’Ambrosio. Door een prachtige uithaal van het Turkse talent Cengiz Ünder (21) kwam AS Roma zes minuten na rust weer op gelijke hoogte in Stadio Olimpico.

Uit een indraaiende hoekschop van de Kroatische middenvelder Marcelo Brozović kopte Mauro Icardi vervolgens de 1-2 binnen. Het was voor de 25-jarige aanvoerder van Internazionale alweer zijn 118de goal in 196 wedstrijden voor Internazionale. Icardi scoorde alweer voor de vierde uitwedstrijd op rij, iets dat zijn landgenoot Diego Milito in 2010 voor het laatst deed namens Internazionale.

AS Roma kwam een kwartier voor tijd weer op gelijke hoogte uit een strafschop van de Servische linksback Aleksandar Kolarov na een handsbal van Brozovic. Justin Kluivert viel in de 69ste minuut in bij Roma, waar Rick Karsdorp niet bij de wedstrijdselectie zat. Stefan de Vrij speelde de hele wedstrijd bij Internazionale.

Internazionale blijft voorlopig tweede in de Serie A, maar staat na veertien wedstrijden al wel elf punten achter op koploper Juventus. Napoli, dat ook op 29 punten staat, komt morgenavond nog in actie in de uitwedstrijd bij Atalanta Bergamo. AS Roma staat op een teleurstellende zevende plaats. De ploeg van coach Eusebio Di Francesco won pas vijf van de veertien competitieduels dit seizoen.

Volledig scherm Aleksander Kolarov maakt vanaf elf meter de 2-2 namens AS Roma. © Getty Images

Volledig scherm © Getty Images

Volledig scherm © REUTERS

Volledig scherm © REUTERS

Volledig scherm © AP

Volledig scherm © REUTERS

Volledig scherm © REUTERS