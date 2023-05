AS Roma dicht bij nieuwe Europese finale na zege op Bayer Leverkusen

AS Roma heeft het thuisduel met Bayer Leverkusen in de halve finale van de Europa League gewonnen. Edoardo Bove maakte het enige doelpunt in Stadio Olimpico (1-0).

Zo houdt trainer José Mourinho uitzicht op weer een Europese prijs. Hij won vorig seizoen de Conference League met AS Roma door Feyenoord in de finale te verslaan. AS Roma schakelde Feyenoord vorige maand ook uit in de kwartfinale van de Europa League.

Mourinho won de Champions League met Porto en Internazionale en greep met Manchester United de Europa League door Ajax in de finale te verslaan. Hij pakte met Porto ook de UEFA Cup. Georginio Wijnaldum mocht in de 76ste minuut invallen bij de thuisploeg uit Rome, waar Rick Karsdorp negentig minuten op de bank bleef. Hij kwam in het veld voor doelpuntenmaker Bove. Jeremie Frimpong had een basisplaats bij Bayer Leverkusen, waar Mitchel Bakker al voor rust mocht invallen.

Leonardo Bonucci speelde zijn 500ste wedstrijd voor Juventus. Hij viel in de tweede helft uit met een liesblessure.

De winnaar van het duel volgende week in Leverkusen neemt het in de finale op tegen de winnaar van de andere halve finale, tussen Juventus en Sevilla. Die clubs hielden elkaar donderdag in Turijn in evenwicht (1-1).

Programma Europa League

