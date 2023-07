AS Monaco-speler Wissam Ben Yedder beschuldigd van verkrachting

De openbaar aanklager in Nice bevestigde tegen persbureau AFP ,,dat er twee aanklachten van verkrachting zijn, van twee slachtoffers, gericht aan twee personen”. ,,We weten niet wie de tweede persoon is die wordt beschuldigd”, meldde hij.

AS Monaco heeft in een reactie laten weten dat de club ,,op de hoogte is van de informatie die vandaag is gepubliceerd rondom Wissam Ben Yedder”. ,,Zolang de zaak onder behandeling is in een justitieel proces is de club niet in de positie om enig commentaar te geven.”



De 32-jarige Ben Yedder speelt sinds 2019 voor AS Monaco, dat hem destijds overnam van Sevilla.