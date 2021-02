AS Monaco mengt zich ook in Franse titelstrijd na knappe zege bij PSG

Paris Saint-Germain won dinsdagavond nog met 1-4 bij FC Barcelona bij de start van de knock-outfase van de Champions League, maar vanavond stelde de ploeg van coach Mauricio Pochettino flink teleur. PSG had wel 75 procent balbezit, maar van de negen schoten ging er slechts eentje op het doel van Monaco-keeper Benjamin Lecomte. Van de vijf kansen van AS Monaco waren er drie op doel en twee gingen er ook in. Frans jeugdinternational Sofiane Diop (20) maakte al na zes minuten de 0-1 en zes minuten na rust werd het ook nog 0-2 via Guillermo Maripán, de Chileense verdediger van AS Monaco.



Lille is de koploper in Frankrijk met 58 punten na 26 speelrondes. Lille, dat donderdag in Amsterdam een 1-2 nederlaag moet zien goed te maken tegen Ajax, won eerder op de zondag met 1-4 bij Lorient. Olympique Lyon, dat vrijdagavond al met 2-3 won bij Stade Brest, staat op de tweede plaats met 55 punten.