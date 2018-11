Arzani loopt zware knieblessure op bij debuut voor Celtic

Arzani maakte deze zomer op het WK in Rusland deel uit van de Australische ploeg. Hij was van alle deelnemende teams de jongste voetballer in Rusland. De in Iran geboren Arzani werd afgelopen seizoen uitgeroepen tot grootste talent in de Australische A-League. Het leverde hem een contract op bij de Engelse kampioen Manchester City, dat hem verhuurde aan de Schotse club Celtic.