Aryna Sabalenka door naar kwartfinales US Open

De Belarussische Aryna Sabalenka, die volgende week zeker is van de nummer 1-positie op de wereldranglijst, heeft maandag de Russische Daria Kasatkina verslagen in de strijd om de kwartfinales op de US Open. Sabalenka won in twee sets van de nummer dertien op de wereldranglijst: 6-1 6-3.

De 25-jarige reageerde na afloop van de wedstrijd op de uitschakeling van Iga Swiatek. De 22-jarige Swiatek won vorig jaar de US Open en was de nummer 1 van de wereld, maar werd zondag in de vierde ronde van het toernooi in New York uitgeschakeld door Jeļena Ostapenko uit Letland. ,,Ik twijfelde er niet aan dat ze de finale zou halen”, zei Sabalenka, die door de uitschakeling van Swiatek volgende week de koppositie pakt. ,,Ik keek uit naar een wedstrijd tegen haar.”

Woensdag treft de Belarussische in de kwartfinales de Chinese Zheng Qinwen, die de Tunesische Ons Jabeur met 6-2 6-4 uitschakelde. Jabeur, die het in New York zwaar had, haalde vorig jaar de finale in New York en is de nummer vijf van de plaatsingslijst. Door haar knappe zege op Jabeur staat de Aziatische staat voor het eerst in de haar loopbaan in de kwartfinales van een grandslamtoernooi.

,,Dit is een fantastisch gevoel, een speciaal moment. Dit voelt als een belangrijke overwinning voor mij. Het voelt wel als een doorbraak”, zei de 20-jarige Zheng na haar winst. Ze had gehoopt dat het haar eerder dit jaar zou lukken om de laatste acht te halen op een grand slam. ,,Achteraf was ik er te veel mee bezig. Ik werd te ongeduldig en dat ging ten koste van mijn spel.”

Ze hoopt in de voetsporen te treden van haar landgenote Li Na, die in 2011 Roland Garros won. Zheng was toen acht jaar. ,,Toen zij die titel won, was dat voor mij de bevestiging dat Aziaten ook een grandslamtitel kunnen pakken. Mijn droom is net zoals Li te worden.”

Sabalenka kijkt uit naar de partij tegen Zheng. ,,Ze speelde geweldig tegen Ons. Ik moet mij vooral richten op mijn eigen spel. Als ik mijn beste tennis laat zien, heb ik een kans tegen haar”, aldus Sabalenka.