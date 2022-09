Arteta maakt vijftienjarig Arsenal-talent jongste PL-debutant ooit: ‘Iedereen had me over hem verteld’

In de blessuretijd mocht de pas 15-jarige Ethan Nwaneri, geboren op 21 maart 2007, nog invallen bij Arsenal. De Engelse middenvelder werd met een leeftijd van 15 jaar en 181 dagen de jongste speler ooit in de Premier League. Het record stond op naam van Harvey Elliott, die 16 jaar en 30 dagen ‘oud’ was toen hij in 2019 in de Engelse topcompetitie debuteerde voor Fulham. Nwaneri zat vanmiddag voor de eerste keer bij de selectie van de Londense topclub.

Arteta kreeg na de overtuigende zege de vraag waarom hij de pas 15-jarige Ethan Nwaneri in de blessuretijd liet debuteren. ,,Ik weet niet waarom, het was een gevoel”, zei de Spanjaard. ,,Dit is één stap, één ervaring voor hem. Ik heb gezegd: geniet ervan en gefeliciteerd. “

Arteta zei een bijzonder gevoel te hebben bij Nwaneri. ,,De eerste dag dat ik hem ontmoette, keek ik hem in de ogen. Iedereen had me over hem verteld en ook Per attendeerde me op hem”, zei de Spaanse manager, doelend op de Duitse oud-voetballer Per Mertesacker, hoofd van de jeugdopleiding. ,,Vanwege blessures hadden we maar twaalf, dertien spelers uit de selectie tot onze beschikking. Daarom besloten we om Ethan mee te nemen.”

Krans

Voor de aftrap legden Arteta en Thomas Frank, de trainer van Brentford, een krans op de middenstip. Daarna werd een minuut stilte gehouden voor de overleden koningin Elizabeth en klonk het volkslied God Save the King. Vorig weekeinde lag de Premier League stil vanwege het overlijden van de 96-jarige koningin. De Europese wedstrijd van Arsenal tegen PSV ging donderdag ook niet door.

Volledig scherm Ethan Nwaneri: de jongste debutant ooit in de Premier League. © REUTERS Arsenal begon het seizoen vorig jaar nog met een 2-0 nederlaag bij Brentford en verloor daarna nog twee keer, maar is dit seizoen uitstekend begonnen. De wedstrijd bij Manchester United ging verloren, maar verder waren er tot nu toe zes overwinningen. Arsenal heeft daardoor een punt meer dan Manchester City, dat al punten liet liggen in de uitwedstrijden bij Newcastle United (3-3) en Aston Villa (1-1)

William Saliba kopte na ruim een kwartier spelen uit een hoekschop van Bukayo Saka de openingstreffer binnen. Gabriel Jesus scoorde even later ook met zijn hoofd, na een afgemeten voorzet van aanvoerder Granit Xhaka. Kort na rust kon Fábio Vieira ongehinderd de 0-3 binnenschieten.

Arsenal heeft na zeven wedstrijden in de Engelse competitie 18 punten, één punt meer dan Manchester City en Tottenham Hotspur. Die clubs wonnen zaterdag al van respectievelijk Wolverhampton Wanderers (0-3) en Leicester City (6-2). Alleen het Manchester United van Erik ten Hag was dit seizoen te sterk voor The Gunners, die na lastige jaren in de middenmoot van Engeland eindelijk weer imponeren.

