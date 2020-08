Arteta hoopt dat Aubameyang bij Arsenal blijft: ‘Ik wil de ploeg om hem heen bouwen’

Strade Bianche Van Aert ziet droom uitkomen met winst Strade Bianche: ‘Aanvallen altijd beter dan verdedigen’

19:58 Wout van Aert heeft Strade Bianche gewonnen. Na twee derde plaatsen was de kopman van Jumbo-Visma de sterkste na een lange finale in de Toscaanse hitte. ,,Mijn grote doel was ooit de Strade te winnen en nu is het me op 25-jarige leeftijd al gelukt. Ik ben echt heel blij.”