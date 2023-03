Arsenal zet met ruime zege volgende stap naar landstitel

Zaterdag 3C Realis­tisch De Fendert weet dat het gaat degraderen: ‘Het was te lief, we vochten niet voor onze laatste kans’

Bovenin deed Klundert goede zaken door Groote Lindt te verslaan. Internos profiteerde daar ook van en klom dankzij een 0-3 zege op ZBC’97 naar de tweede plaats. Zwaluwe kwam niet verder dan 0-0 tegen Oud-Beijerland en Seolto verloor met 3-0 van IFC. De Fendert staat met slechts vier punten onderaan de derde klasse C en er is een wonder nodig om niet te degraderen. Tegen Hekelingen werd geen houvast gevonden: 0-3.