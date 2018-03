Arsenal wint eindelijk weer in Premier League

Het was voor Arsenal een zeer welkome overwinning, nadat vijf van de laatste zeven wedstrijden werden verloren. Shkodran Mustafi bracht Arsenal al na acht minuten op voorsprong in het Londense onderonsje. Winteraanwinst Pierre-Emerick Aubameyang maakte er na een uur spelen 2-0 van, maar twee minuten later kreeg Watford-captain uit een strafschop een goede kans op de aansluitingstreffer. Hij benutte deze kans echter niet en via Henrikh Mkhitaryan werd het een kwartier voor tijd nog 3-0.