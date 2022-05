Arsenal wil naast Gakpo ook Gnabry, opvolger Alfred Schreuder bekend

Met video José Mourinho spreekt in tranen van histori­sche zege: ‘Ze hebben heel lang op vanavond gewacht’

AS Roma-trainer José Mourinho was in tranen na de zege (1-0) op Feyenoord in de finale van de Conference League. Bovendien noemde hij de overwinning van zijn elftal historisch. ,,Ik ben nu 11 maanden bij deze club”, zei de Portugees. ,,Inmiddels begrijp ik wat AS Roma voor de supporters betekent. Ze hebben heel lang op een zege als vanavond moeten wachten.”

1:45