Arsenal verbreekt clubrecord voor Aubameyang

Record

Nog nooit betaalde Arsenal zoveel geld voor een speler. Het record was in handen van Alexandre Lacazette, de spits die afgelopen zomer voor 53 miljoen euro van Olympique Lyon werd overgenomen. De Fransman gooit vooralsnog geen hoge ogen in Londen.



Het is een roerige transferperiode voor Arsenal, dat Alexis Sanchéz naar Manchester United zag vertrekken maar Henrikh Mkhitaryan - die lang samenspeelde met Aubameyang bij Dortmund - de omgekeerde weg zag bewandelen. Dortmund wil snel handelen en is dicht bij de komst van Mitshy Batshuayi van Chelsea als opvolger van de Afrikaan.



Aubameyang speelde sinds 2013 voor Borussia Dortmund, waar hij 141 maal trefzeker was in 213 wedstrijden. Hij werd afgelopen seizoen topscorer van de Bundesliga met 31 treffers. Hij is eveneens topscorer aller tijden van Gabon en werd in 2016 uitgeroepen tot Afrikaans speler van het jaar.