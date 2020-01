Arsenal veel te sterk voor matig Manchester United

GP SVEN NYS Ryan Kamp terug in koers: ‘Ik mis alleen nog wat power’

1 januari Een week na zijn pijnlijke opgave in de wereldbekercross van Zolder, keerde Ryan Kamp op Nieuwjaarsdag terug in koers. In de Grote Prijs Sven Nys in Baal pakte hij de vierde plaats. Hij had 40 seconden achterstand op winnaar Antoine Benoist uit Frankrijk. Plekken twee en drie waren voor de Belgen Timo Kielich en Yentl Bekaert.