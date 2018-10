Arsenal swingt na rust voorbij Leicester City

Arsenal komt door de 3-1-zege in punten gelijk met Chelsea en Tottenham Hotspur en staat vierde met 21 punten. Manchester City en Liverpool hebben twee punten meer.



Arsenal had het lastig tegen de kampioen van 2016. Leicester kreeg kansen via Harry Maguire en kwam na een half uur op voorsprong door een eigen doelpunt van Héctor Bellerín. Nog voor rust kwam de thuisploeg op gelijke hoogte. Bellerín kreeg de bal van Özil en gaf goed voor. De Duitser schoot hard langs doelman Kasper Schmeichel.



In de tweede helft was Wilfred Ndidi opnieuw dicht bij de voorsprong voor Leicester, maar daarna nam Özil de wedstrijd in de hand. De Duitser speelde na een uur met een perfecte steekpass Bellerín vrij die voorgaf op de net ingevallen Aubameyang die de 2-1 kon binnentikken. Drie minuten later stelde Özil na goed doorlopen Aubameyang in staat de wedstrijd te beslissen: 3-1.



