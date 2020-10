Arsenal schrijft Özil niet in voor Premier League: ‘Diep bedroefd’

De 32-jarige middenvelder is de best betaalde speler in de geschiedenis van Arsenal met een salaris van ruim 350.000 euro per week. Zijn laatste optreden in het shirt van Arsenal dateert van 7 maart. Trainer Mikel Arteta deed ook geen beroep op Özil in de selectie voor de Europa League.



De Duitser scoorde deze maand nog een hoop punten bij de achterban van Arsenal door het salaris van de populaire mascotte Gunnersaurus te betalen. De man achter die mascotte Jerry Quy, die sinds 1993 de rol van de dinosaurus heeft gespeeld, werd door de club wegbezuinigd maar kon door het gulle gebaar van Özil aanblijven.

Clubs in de Premier League kregen tot dinsdag de tijd om hun 25-koppige ploeg in te schrijven. Vanwege de coronacrisis en de uitgestelde transferperiode tot en met 5 oktober, lag deze deadline enkele weken na de start van de Engelse competitie.