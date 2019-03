Arsenal neemt vierde plek weer over van Manchester United

De Zwitserse middenvelder Granit Xhaka opende al na twaalf minuten de score met een verraderlijk schot, waarop ook David de Gea geen antwoord had. Pierre-Emerick Aubameyang maakte in de 69ste minuut met een slimme strafschop door het midden de 2-0 voor Arsenal, na een lichte overtreding van Fred op Alexandre Lacazette.

Arsenal staat nu op 60 punten, Manchester United op 58 punten en Chelsea op 57 punten. Arsenal en United hebben nog acht competitieduels te gaan, Chelsea nog negen. De strijd om de vierde plaats in de Premier League, die recht geeft op Champions League-deelname, ligt dus nog volledig open in de laatste maanden van het seizoen.

Solskjaer volgde in december de ontslagen José Mourinho op bij Manchester United. Van de vorige twaalf competitieduels onder zijn leiding won Manchester United er tien en eindigden twee wedstrijden onbeslist. Wel verloor Manchester United eerder al met 0-2 van Paris Saint-Germain op Old Trafford, maar de return in het Parc des Princes in Parijs werd afgelopen woensdag op wonderbaarlijke wijze met 1-3 gewonnen door een rake strafschop van Marcus Rashford in blessuretijd.