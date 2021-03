Arsenal na halfuur ruim achter bij West Ham, maar dankzij Lacazette toch nog een punt

Arsenal schutterde weer als vanouds in het eerste halfuur van de Londense derby bij West Ham United. De thuisploeg kwam via Jesse Lingard (‘15) en Jarrod Bowen (‘17) al heel snel op een 2-0 voorsprong. Toen de Tsjechische middenvelder Tomás Souček er na 32 minuten zelfs 3-0 van maakte leek Arsenal op weg naar een pijnlijke nederlaag, maar door een goal van de Franse spits Alexandre Lacazette in de 38ste minuut ging het team van Arteta toch nog met enige hoop de kleedkamer in.



Een kwartier na rust scoorde West Ham opnieuw, maar wel in eigen doel. Het was verdediger Craig Dawson die zijn eigen doelman Lukasz Fabianski passeerde. In de 82ste minuut kopte Arsenal-spits Lacazette op fraaie wijze de 3-3 binnen, waarmee er toch nog een punt werd gered.