Arsenal met moeite langs Southampton

Terpstra: Kicken, een podiumplaats in de ruigste klassieker die er is

17:59 Niki Terpstra moest vandaag buigen voor Peter Sagan, maar bereikte alsnog als derde de finish van Parijs-Roubaix. Daar kon de Noord-Hollander van Quick-Step, vorige week nog glorieus winnaar van de Ronde van Vlaanderen, mee leven. ,,Dat is toch kicken, een podiumplaats in de ruigste klassieker die er is'', zei Terpstra die vier jaar geleden de Noord-Franse keienklassieker al won.