Arsenal loopt averij op in Engelse titelstrijd na verlies tegen Brighton

Lijfsbe­houd in eredivisie heel dichtbij voor Vitesse: Bartosz Bialek schiet Arnhemmers langs Cambuur

Vitesse heeft met nog twee speelrondes te gaan een enorme stap gezet naar handhaving. De ploeg van trainer Phillip Cocu was in eigen huis met 2-0 te sterk voor Cambuur, dat al gedegradeerd is. Het laatste half uur speelde Vitesse met 10 man.