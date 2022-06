Arsenal legt veertig miljoen op tafel voor Vieira, Lieke Martens bevestigt vertrek bij Barcelona

Griekspoor moet in Halle meerdere erkennen in Agut

Tallon Griekspoor is er op het grastoernooi van Halle niet in geslaagd zich te plaatsen voor de kwartfinale. In de tweede ronde verloor Griekspoor, de mondiale nummer 61, in drie sets van Roberto Bautista Agut. Het werd 6-7 6-4 6-2 voor de Spanjaard, die de 20ste plek op de wereldranglijst bezet.

16 juni