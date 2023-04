Arsenal komt weer stapje dichterbij titel met simpele zege op Leeds United

Van Nistel­rooij roept op tot realiteit bij PSV: ‘In het jaar dat hét moet gebeuren, verkoop je niet je beste spelers’

Trainer Ruud van Nistelrooij gaf vrijdag in aanloop naar de herstart van de eredivisie desgevraagd zijn oordeel over de stand van zaken bij PSV, dat derde staat en op dit moment kansloos lijkt voor de titel. Hij vindt dat PSV het maximale eruit heeft gehaald en tegelijkertijd herhaalde hij dat de ambitie blijft om altijd voor het hoogste te gaan. ,,Als je de verkopen die gedaan moesten worden in dit seizoen niet meeneemt, leef je niet in de realiteit”, vond de trainer.