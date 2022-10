Arsenal komt binnen een minuut op voorsprong tegen Liverpool

Seolto pas na rust op stoom, ONI houdt één punt over aan duel met GDC

,,Een wedstrijd met twee gezichten”, zo sprak Seolto-trainer Frans Ceton. Maar DFC, de ploeg uit Delft, had in het eerste gedeelte al de nodige schade aangericht, 0-2. Klundert, dat in Zwijndrecht bij ZBC’97 op bezoek ging, nam slechts één punt mee naar huis. ,,Te veel kansen die niet benut werden”, was het oordeel van Klundert-trainer Maik van den Kieboom.

