Arsenal knikkert Liverpool na penalty's uit Carabao Cup-toernooi

Liverpool, een van de tegenstanders van Ajax in het komende Champions League-seizoen, deelde maandag de eerste tik uit aan Arsenal in het onderlinge Premier League-duel. The Reds wonnen met 3-1 van The Gunners, die donderdagavond in het toernooi om de Carabao Cup wel meteen de kans kreeg om revanche te nemen.



Desondanks was het Liverpool dat wederom de bovenliggende partij was op Anfield. Met Virgil van Dijk, maar zonder Georginio Wijnaldum moesten The Reds eigenlijk vlak voor rust op een voorsprong komen. Het was een klein wonder dat Takumi Minamino de bal op de lat kreeg in plaats van in het doel na een goede actie van Neco Williams. De Japanner zorgde er zodoende voor dat het 0-0 bleef bij rust.