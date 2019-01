Arsenal herstelt zich van kerstdipje en wint Londense derby

Tot nieuw puntenverlies kwam het echter niet voor Arsenal. Granit Xhaka bracht zijn ploeg op 1-0, waarna Alexandre Lacazette na 55 minuten aan het einde stond van een fenomenale Arsenal-aanval.



Fulham-spits Aboubakar Kamara bracht na 69 minuten nog heel even de spanning terug in de wedstrijd met de 2-1, maar het was Aaron Ramsey die tien minuten later de wedstrijd definitief op slot gooide. Een van richting veranderd schot van Pierre-Emerick Aubameyang bepaalde de eindstand op 4-1. Door die goal gaat Aubameyang weer alleen aan de leiding in het topscorersklassement. De spits uit Gabon heeft nu veertien keer gescoord, één keer meer dan Mohamed Salah en Harry Kane.