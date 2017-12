Arsenal haalt uit tegen Bate Borisov

Denis Polyakov van Bate Borisov tekende voor de 4-0. Hij trapte na een voorzet van Theo Walcott, die al voor de 2-0 zorgde, de bal hard in het eigen doel. Mathieu Debuchy, Jack Wilshere, Olivier Giroud en Mohamed Elneny maakten de andere doelpunten.

Arsenal eindigde als groepswinnaar in groep H.

Bij de internationale terugkeer na 25 jaar van afwezigheid heeft FC Köln de groepsfase van de Europa League niet overleefd. De Duits club, die dit seizoen in de Bundesliga pas drie punten haalde, verspeelde op de slotdag de tweede plaats aan Rode Ster. In Belgrado won de thuisclub de ontmoeting tussen beide clubs, 1-0. Slavoljub Srnic scoorde al in de 22ste minuut.