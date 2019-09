Arsenal geeft in zwakke tweede helft 2-0 voorsprong uit handen tegen Watford

Pierre-Emerick Aubameyang was voor rust de grote man in het knusse onderkomen van Watford. De spits uit Gabon haalde twee keer succesvol de trekker over en stuurde Arsenal met een comfortabele 0-2 voorsprong naar de thee.



De ruim 20.000 fans kregen na rust een andere wedstrijd te zien. Vooral verdedigend liet het bij de Gunners behoorlijk te wensen over - Watford kwam tot liefst 31 doelpogingen, tegenover 7 van Arsenal. Sokratis Papastathopoulos leverde de bal in de 53ste minuut zomaar in bij een tegenstander, waarna Tom Cleverley de hoop terugbracht bij Watford. Tien minuten voor tijd was de comeback compleet na een domme overtreding binnen de zestien van David Luiz op Roberto Pereyra. De Argentijn benutte het buitenkansje zelf.



Arsenal was bij een zege op doelsaldo de top-3 binnengedrongen, maar blijft door het puntenverlies met 8 uit 5 op de zevende plaats staan. Koploper Liverpool heeft al zeven punten voorsprong.