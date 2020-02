Arsenal en directe concurrent Burnley komen niet tot scoren op Turf Moor

Burnley rook dat er op eigen veld meer in zat dan één puntje en zocht naar het einde van de wedstrijd toe veelvuldig de aanval. Dat leidde in de 78ste minuut tot een gigantische kans voor Jay Rodriguez, die de bal van binnen het vijfmetergebied spijkerhard tegen de lat knalde. De Engelse aanvaller juichte al, maar het horloge van scheidsrechter Chris Kavanagh gaf correct aan dat de bal de lijn niet gepasseerd had.



Arsenal is de eerste club op het hoogste niveau sinds Manchester United in het seizoen 1980-1981 die meer dan twaalf keer een remise liet noteren in de eerste 25 competitiewedstrijden. De Mancunians speelden destijds vijftien keer gelijk. Met dit ene punt schiet Arsenal weinig op in de jacht op een plek die na 38 wedstrijden recht geeft op Europees voetbal. Burnley blijft met 31 punten op gelijke hoogte met de Londense nummer 10 van de ranglijst.