Arsenal doet goede zaken met zege bij Wolverhampton Wanderers

Hartstilstand Belgische wielrenner De Vriendt (20) overlijdt in oefenkoers Wortegem-Petegem

16:53 De Belgische wielrenner Niels De Vriendt (20) heeft vandaag een hartstilstand gekregen na een zware val in de wielerkoers Wortegem-Petegem en is in het ziekenhuis overleden. De wielerkoers, een van de eerste sinds het stopzetten van wedstrijden na de uitbraak van het coronavirus, is na één ronde definitief stopgezet, meldt de organisatie.