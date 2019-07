‘Arrogant Juventus pleegde contractbreuk door Ronaldo niet op te stellen’

De wedstrijd werd afgelopen vrijdag afgewerkt in Seoul en 63.000 Zuid-Koreanen hadden een duur kaartje gekocht om de Portugees in actie te zien. Vooraf was afgesproken dat de steraanvaller minstens 45 minuten zou meedoen. Ronaldo bleef echter op de bank, tot grote boosheid van de fans. Inmiddels bereidt een advocatenkantoor een schadeclaim voor. Al 2.500 fans eisen hun geld terug.