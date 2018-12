Arnautovic voor een maand uitgeschakeld

Arnautovic is dit seizoen van grote waarde voor de ploeg van Manuel Pellegrini. De oud-speler van FC Twente scoorde vijf keer in dertien wedstrijden. ,,We weten hoe belangrijk hij voor ons is en zijn blessure komt op een vervelend moment zo vlak voor het drukke speelprogramma in december en januari", zei de coach donderdag.



West Ham United staat dertiende in de Premier League met achttien punten uit vijftien wedstrijden.