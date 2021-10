Arnaut Danjuma maakt grote indruk in Spanje: ‘Zijn komst is als een orkaan’

DanjumagicArnaut Danjuma Groeneveld heeft pas acht wedstrijden voor Villarreal gespeeld, maar de Nederlander kan nu al niet meer stuk bij de Spaanse club. Met twee goals was hij gisteravond de grote man tegen Real Betis ( 2-0 ) nadat hij tegen Manchester United ook al Man of the Match was.

Acht wedstrijden, vijf goals en één assist. Mede dankzij de tweevoudig international van het Nederlands elftal is Villarreal dit La Liga-seizoen nog ongeslagen (twee keer gewonnen, vijf keer gelijk). De Nederlander maakt grote indruk in zijn eerste weken bij El Submarino Amarillo. ,,Kostte zo'n twintig miljoen euro, was een obsessie voor Unai Emery en nu is slang Danjuma (hij maakt met zijn armen altijd een slangengebaar na het scoren, red.) een van de nieuwe La Liga-sterren. Zijn komst is als een orkaan. Hij dreef Manchester United al tot waanzin en maakte nu weer twee goals. Hij sprankelt", aldus Marca.

,,Danjuma, laten we Danjuma halen", zo zou Villarreal-coach Unai Emery steeds weer gezegd hebben. Deze zomer gebeurde het: de Spaanse club maakte 23,5 miljoen euro over naar AFC Bournemouth. ,,Hij is op de goede weg en het dat resulteert hierin. We waren op zoek naar een speler met deze eigenschappen en hij heeft zich snel aangepast. Ook met de taal. We proberen het hem comfortabel te maken zodat zijn kwaliteiten vanzelf boven komen drijven", zei Emery na het duel met Real Betis.

Met zijn prestatie werd Danjuma, sinds Royston Drenthe in 2011 de eerste Nederlander met twee goals in een La Liga-wedstrijd, logischerwijs ook opgenomen in het Elftal van de Week van Mundo Deportivo: ,,De nachtmerrie voor Real Betis. Was een plaag met zijn snelheid, maakte twee goals en had zelfs nog meer kunnen scoren. Hij neemt precies de rol op zich die wordt gevraagd door Emery", zo luidde de onderbouwing van zijn uitverkiezing.

AS heeft ook lovende woorden over voor La Cobra: ,,Danjuma is de meest waardevolle speler op het moment van Villarreal. Een sensatie. Scorend in het Wanda Metropolitano (tegen Atlético Madrid), dreigend in Estadio Santiago Bernabéu (tegen Real Madrid), uitblinkend op Old Trafford (tegen Manchester United) en nu weer geniaal tegen Real Betis. Hij zat ondergedoken op het tweede niveau van Engeland, maar er is momenteel geen plafond voor hem.”

Bekijk hieronder het midweekse Champions League-duel tussen Manchester United en Villarreal.

