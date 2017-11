Ariëns spurt naar derde marathonzege in Thialf

Robben: Geen Oranje is toch even gek; ik ga maar een nieuwe hobby zoeken

22:23 Het vreugdedansje in het Signal Iduna Park was er niet voor niets. Dolblij was Arjen Robben met de zege van Bayern München op rivaal Borussia Dortmund, euforisch was de linkspoot over zijn doelpunt én het record dat hij daarmee brak.