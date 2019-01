Arias maakt eerste doelpunt voor Atlético

AZ troeft directe concurrent Utrecht af door blunderen­de Jensen

20:24 In de strijd om de felbegeerde vierde plek heeft AZ gisteren een belangrijke overwinning geboekt op directe concurrent FC Utrecht. Het had aan één helft goed voetbal genoeg. Bij rust stond het al 2-0 voor de Alkmaarders, mede door de blunderende Utrecht-doelman Jensen. Calvin Stengs maakte er in de extra tijd nog 3-0 van.