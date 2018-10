Arias maakt basisdebuut bij Atlético Madrid tegen Club Brugge

Santiago Arias maakt vanavond zijn basisdebuut voor Atlético Madrid. De 26-jarige rechtsback uit Colombia staat aan de aftrap in de thuiswedstrijd tegen Club Brugge in de Champions League.

Arias maakte afgelopen zomer voor 11,5 miljoen euro de overstap van PSV naar Atlético Madrid, maar tot op heden speelde hij pas 22 minuten voor de Spaanse topclub. Dat was op 1 september in de met 2-0 verloren uitwedstrijd bij Celta de Vigo, waarin Arias een ribblessure opliep en vervolgens enkele weken uit de roulatie was. Bij de Belgische kampioen Club Brugge staan de Nederlanders Stefano Denswil, Arnaut 'Danjuma' Groeneveld en aanvoerder Ruud Vormer zoals verwacht in de basisopstelling.

De opstelling van Atlético Madrid: Oblak; Arias, Giménez, Godín, Lucas; Koke, Thomas, Koke, Saúl, Lemar; Griezmann, Diego Costa

Van Dijk en Wijnaldum in de basis

Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum beginnen als basisspelers aan de uitwedstrijd tegen Napoli in groep C van de Champions League. In de spectaculaire openingswedstrijd vorige maand thuis tegen Paris Saint-Germain (3-2) had het Nederlandse duo eveneens een basisplaats.

Coach Jürgen Klopp heeft één wijziging aangebracht in zijn elftal dat zaterdag startte in de uitwedstrijd tegen Chelsea (1-1). Naby Keita vervangt Jordan Henderson, die in Napels als reserve fungeert.

FC Barcelona-coach Ernesto Valverde heeft zijn team voor de uitwedstrijd tegen Tottenham Hotspur op drie plekken veranderd. Arturo Vidal, Sergi Roberto en Ousmane Dembélé ontbreken in het Spaanse team. Lionel Messi, Sergio Busquets en Arthur nemen hun plaatsen in. Zij ontbraken zaterdag in het basisteam dat tegen Athletic Bilbao met 1-1 genoegen moest nemen.

Galatasaray speelt in Portugal tegen FC Porto met Amsterdammer Ryan Donk en de geboren Rotterdammer Garry Rodrigues (international van Kaapverdië) in het basisteam. Bij FC Porto ontbreekt oud-Ajacied Riechedly Bazoer.

