Arianne Hartono zet met winstpartij eerste stap richting Australian Open

De geboren Groningse, die Indonesische ouders heeft, maakte een jaar geleden in Melbourne haar debuut op een grandslamtoernooi. Na drie zeges in de kwalificatie moest Hartono het in de eerste ronde afleggen tegen de Amerikaanse Amanda Anisimova. Hartono won de eerste set met 6-2 en stond in de tweede met 4-2 voor, maar gaf de partij alsnog uit handen. Op Roland Garros, Wimbledon en de US Open bleef de huidige nummer 237 van de wereldranglijst in de kwalificaties steken.