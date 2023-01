Arianne Hartono kwalificeert zich voor Australian Open

Voor Nederland­se ploeg staat WK handbal op punt van beginnen: ‘Moeilijk in te schatten waartoe het team in staat is’

Bondscoach Staffan Olsson is gepokt en gemazeld in het handbal, maar toch voelt hij opwinding zo vlak voor het wereldkampioenschap in Zweden en Polen. De 58-jarige Zweed, in eigen land een icoon, wil van de eerste WK-deelname van het Nederlands mannenteam sinds 1961 een succes maken.

11 januari