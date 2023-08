Arianne Hartono begint goed aan kwalificatie US Open, drie tennissers later vanavond in actie

Update Duidelijk­heid voor Rico Verhoeven: Glory onthult datum voor titelge­vecht met Tariq Osaro

Rico Verhoeven verdedigt op 4 november zijn zwaargewichttitel bij Glory. Badr Hari vecht in september in Parijs en Levi Rigters een maand later in Bulgarije. En zelfs de 47-jarige Melvin Manhoef zegt dat hij onder Glory-vlag gaat kickboksen binnenkort. Veel vertrouwde namen keren in 2023 terug in de ring bij de Nederlandse kickboksorganisatie - met als afsluiter de Glory Grand Prix in december.